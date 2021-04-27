Зеленский не сможет выполнить обещание жителям Днепра - построить “взлетку” для нового аэропорта

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 83942 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132152 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187284 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188834 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273201 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316198 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157348 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142976 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270653 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126355 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 52648 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 180813 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 41887 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 46027 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 65019 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 316201 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270654 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 426385 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 392355 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375732 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 65019 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 180813 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210405 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190749 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 273203 просмотра
Актуальное
Зеленский не сможет выполнить обещание жителям Днепра - построить “взлетку” для нового аэропорта

Зеленский не сможет выполнить обещание жителям Днепра - построить “взлетку” для нового аэропорта

Киев  •  УНН

 • 13479 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На протяжении нескольких месяцев после завершения тендера по выбору подрядчика на строительство взлетно-посадочной полосы для международного аэропорта “Днепр” работы здесь так и не начались. Об этом сообщают местные СМИ, которые вот уже который месяц с интересом наблюдают за пустырем, где президент Владимир Зеленский обещал к 2023 году построить новую взлетно-посадочную полосу, передает УНН.

Спустя месяц после предыдущей публикации ситуация на государственной стройплощадке так и не изменилась.

“Мы немного помешались на теме аэропорта и нам очень хочется увидеть, как на строительной площадке толпится техника, люди снуют туда-сюда, а взлетка и терминал растут, как на дрожжах. Но пока картинка не радует”, — пишут журналисты и приводят новый фоторепортаж, в котором зафиксирована та же ситуация, что и месяцем ранее: несколько единиц старой техники посреди огромного пустыря — это явно не признак активного строительства.

“Найдите 10 отличий!” — грустно шутят журналисты в Днепре, сравнивая свежий фоторепортаж и съемки месячной давности.

На месте этого зеленого поля со столбиками уже должен находиться перрон будущего международного аэропорта “Днепр”. Но, как свидетельствует фотохроника городских СМИ, даже намека на него нет.

Как известно, строительство аэропорта разделено на две части в рамках государственно-частного партнерства. Взлетно-посадочную полосу, которая принадлежит государству в качестве стратегического объекта, финансирует госбюджет, а даже видимости строительства не может создать выбранный государством же подрядчик “Альтис-Констракшн”. Другая часть будущего аэропорта — пассажирский терминал аэровокзального комплекса, который строит группа DCH за деньги ее президента, частного инвестора проекта Александра Ярославского.

На частной половине стройки работа кипит: “Частный инвестор уже провел временные сети энергоснабжения, установил офис и подсобные помещения, обустроил временные дороги и сделал заказ на изготовление свай”, — пишут местные журналисты, а заодно отмечают, что именно стройку Ярославского киевские чиновники демонстрируют в качестве видео- и фото-доказательства, что государство занимается строительством своей части будущего аэропорта в Днепре.

Авторы указывают, что государство уже сорвало все сроки реализации своей части проекта по строительству нового аэропорта в Днепре, который горожанам президент Владимир Зеленский обещал к 2023 году.

“Первый тендер на рекультивацию на 1,3 млн грн в середине апреля отменили, — напоминают представители общественного медиаконтроля график работ „на государственной половине“ будущего аэропорта. — После этого объявили второй конкурс, по которому аукцион должен пройти 29 апреля, а работу должны сдать 30 апреля. Судя по всему, победитель уже известен и под него просто проводят торги”.

Тем временем, глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков в интервью изданию “Україна молода” обещал буквально следующее: “Во второй половине апреля уже запланированы грунтовые работы. А в мае, по графику, — бетонные работы”.

Но реальность на стройке полностью противоречит “виртуальной картинке”, которую пытаются создать столичные чиновники. А начало работы нового аэропорта, как обещал днепрянам президент Владимир Зеленский, скорее всего, будет сорвано: “Как в 2023 году в Киеве будут объяснять отсутствие аэропорта в Днепре, если со сроками не сложится?”, — заканчивают журналисты риторическим вопросом свое расследование.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы