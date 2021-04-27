Зеленский не сможет выполнить обещание жителям Днепра - построить “взлетку” для нового аэропорта

Спустя месяц после предыдущей публикации ситуация на государственной стройплощадке так и не изменилась.

“Мы немного помешались на теме аэропорта и нам очень хочется увидеть, как на строительной площадке толпится техника, люди снуют туда-сюда, а взлетка и терминал растут, как на дрожжах. Но пока картинка не радует”, — пишут журналисты и приводят новый фоторепортаж, в котором зафиксирована та же ситуация, что и месяцем ранее: несколько единиц старой техники посреди огромного пустыря — это явно не признак активного строительства.

“Найдите 10 отличий!” — грустно шутят журналисты в Днепре, сравнивая свежий фоторепортаж и съемки месячной давности.

На месте этого зеленого поля со столбиками уже должен находиться перрон будущего международного аэропорта “Днепр”. Но, как свидетельствует фотохроника городских СМИ, даже намека на него нет.

Как известно, строительство аэропорта разделено на две части в рамках государственно-частного партнерства. Взлетно-посадочную полосу, которая принадлежит государству в качестве стратегического объекта, финансирует госбюджет, а даже видимости строительства не может создать выбранный государством же подрядчик “Альтис-Констракшн”. Другая часть будущего аэропорта — пассажирский терминал аэровокзального комплекса, который строит группа DCH за деньги ее президента, частного инвестора проекта Александра Ярославского.

На частной половине стройки работа кипит: “Частный инвестор уже провел временные сети энергоснабжения, установил офис и подсобные помещения, обустроил временные дороги и сделал заказ на изготовление свай”, — пишут местные журналисты, а заодно отмечают, что именно стройку Ярославского киевские чиновники демонстрируют в качестве видео- и фото-доказательства, что государство занимается строительством своей части будущего аэропорта в Днепре.

Авторы указывают, что государство уже сорвало все сроки реализации своей части проекта по строительству нового аэропорта в Днепре, который горожанам президент Владимир Зеленский обещал к 2023 году.

“Первый тендер на рекультивацию на 1,3 млн грн в середине апреля отменили, — напоминают представители общественного медиаконтроля график работ „на государственной половине“ будущего аэропорта. — После этого объявили второй конкурс, по которому аукцион должен пройти 29 апреля, а работу должны сдать 30 апреля. Судя по всему, победитель уже известен и под него просто проводят торги”.

Тем временем, глава Госагентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков в интервью изданию “Україна молода” обещал буквально следующее: “Во второй половине апреля уже запланированы грунтовые работы. А в мае, по графику, — бетонные работы”.

Но реальность на стройке полностью противоречит “виртуальной картинке”, которую пытаются создать столичные чиновники. А начало работы нового аэропорта, как обещал днепрянам президент Владимир Зеленский, скорее всего, будет сорвано: “Как в 2023 году в Киеве будут объяснять отсутствие аэропорта в Днепре, если со сроками не сложится?”, — заканчивают журналисты риторическим вопросом свое расследование.