Зеленський натякнув на участь у президентських перегонах

"У мене тільки одне питання. Слава, то що, ти так чи ні? Бо якщо ти залізно так або точно ні, то тоді і я", - заявив Зеленський.

Скоріше за все, мова йде про Святослава Вакарчука. Раніше в ЗМІ вже кілька разів з'являлась інформація, що Вакарчук буде брати участь у президентських перегонах, проте офіційного підтвердження цього ще не було.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи “Рейтинг”, “нових” кандидатів — Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука — підтримують 9,3 та 8,6% відповідно. До п’ятірки лідерів президентських симпатій також входять Анатолій Гриценко (11,7%) та Юрій Бойко (10,5%). Чинний президент, як і Олег Ляшко, має 8,6% підтримки і посідає сьоме місце.