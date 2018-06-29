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Зеленський натякнув на участь у президентських перегонах

Зеленський натякнув на участь у президентських перегонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Шоумен та телеведучий Володимир Зеленський натякнув на участь у президентських перегонах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Зеленського.

"У мене тільки одне питання. Слава, то що, ти так чи ні? Бо якщо ти залізно так або точно ні, то тоді і я", - заявив Зеленський.

Скоріше за все, мова йде про Святослава Вакарчука. Раніше в ЗМІ вже кілька разів з'являлась інформація, що Вакарчук буде брати участь у президентських перегонах, проте офіційного підтвердження цього ще не було.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи “Рейтинг”, “нових” кандидатів — Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука — підтримують 9,3 та 8,6% відповідно. До п’ятірки лідерів президентських симпатій також входять Анатолій Гриценко (11,7%) та Юрій Бойко (10,5%). Чинний президент, як і Олег Ляшко, має 8,6% підтримки і посідає сьоме місце.

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