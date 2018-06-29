Зеленский намекнул на участие в президентской гонке

"У меня только один вопрос. Слава, то что, ты да или нет? Потому что если ты железно да или точно нет, то тогда и я", - заявил Зеленский.

Скорее всего, речь идет о Святославе Вакарчуке. Ранее в СМИ уже несколько раз появлялась информация, что Вакарчук будет участвовать в президентской гонке, однако официального подтверждения этому еще не было.

Напомним, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", "новых" кандидатов - Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука - поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно. В пятерку лидеров президентской симпатий также входят Анатолий Гриценко (11,7%) и Юрий Бойко (10,5%). Действующий президент, как и Олег Ляшко, имеет 8,6% поддержки и занимает седьмое место.