Зеленський нагородив лауреатів Шевченківської премії

Цитата

“Радий бути тут з моєю дружиною й бачити трансформацію Національної премії України імені Тараса Шевченка. Дуже важливо бачити високий статус цієї премії. Церемонія нагородження відбувається у знакових місцях України”, — сказав Глава держави, вітаючи лауреатів.

Нагородження

Президент підписав указ № 199/2021, відповідно до якого Національну премію України імені Тараса Шевченка 2021 року присуджено режисеру Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владлену Одуденку за фільм “Атлантида”.

Письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман “Іван і Феба”, а журналіст Станіслав Асєєв — за книгу есеїв “В ізоляції”.

Також лауреатами премії стали представники музичної агенції “УХО” Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула за серію концертів вокальної музики “Архітектура голосу”.

Премію присуджено й художнику Борису Михайлову за мистецький проект “Випробування смертю”.

Режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма отримали премію за виставу Verba за мотивами драми-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки у постановці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Нагадаємо

Раніше Зеленський, під час підсумкової пресконференції, продемонстрував символ святкування 30-ї річниці Незалежності України та коротко розповів про основні заходи, які заплановані до святкування.