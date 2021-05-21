Зеленский наградил лауреатов Шевченковской премии

Цитата

“Рад быть здесь с моей женой и видеть трансформацию Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Очень важно видеть высокий статус этой премии. Церемония награждения проходит в знаковых местах Украины”, — сказал Глава государства, приветствуя лауреатов.

Награждение

Президент подписал указ № 199/2021, согласно которому Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 присуждена режиссеру Валентину Васяновичу и художнику-постановщику Владлену Одуденко за фильм “Атлантида”.

Писательница Оксана Луцишина получила премию за роман “Иван и Феба”, а журналист Станислав Асеев — за книгу эссе “В изоляции”.

Также лауреатами премии стали представители музыкальной агентства “УХО” Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула за серию концертов вокальной музыки “Архитектура голоса”.

Премия присуждена и художнику Борису Михайлову за художественный проект “Испытание смертью”.

Режиссер-постановщик, художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам Наталья Рудюк и композитор Александр Бегма получили премию за спектакль Verba по мотивам драмы-феерии “Лесная песня” Леси Украинки в постановке Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Напомним

Ранее Зеленский, во время итоговой пресс конференции, продемонстрировал символ празднования 30-й годовщины Независимости Украины и коротко рассказал об основных мероприятиях, которые запланированы к празднованию.