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Зеленський: ми маємо найбільший оборонний бюджет в історії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна має найбільший оборонний бюджет в історії, зокрема, загальний ресурс на нацбезпеку та оборону збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Про це сказав під час урочистих заходів з нагоди Дня Державного прапора України Президент Володимир Зеленсткий, передає кореспондент УНН.

Зеленський: ми маємо найбільший оборонний бюджет в історії

"Збройні сили України здобули унікальний досвід. Водночас ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов’язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку й оборону у порівнянні з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Ми маємо найбільший бюджет на оборону в історії", – заявив Президент.

Він зауважив, що, незважаючи на пандемію COVID-19, видатки на оборонну сферу залишилися незмінними.

Також Зеленський наголосив, що вперше за роки війни в Україні з’явились віце-прем’єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості та відповідне міністерство, яке формуватиме та реалізовуватиме військово-промислову політику держави.

Нагадаємо, зі слів Глави держави, сьогодні до підрозділів Збройних сил України для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки.

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