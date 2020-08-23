Зеленський: ми маємо найбільший оборонний бюджет в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна має найбільший оборонний бюджет в історії, зокрема, загальний ресурс на нацбезпеку та оборону збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Про це сказав під час урочистих заходів з нагоди Дня Державного прапора України Президент Володимир Зеленсткий, передає кореспондент УНН.
"Збройні сили України здобули унікальний досвід. Водночас ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов’язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку й оборону у порівнянні з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Ми маємо найбільший бюджет на оборону в історії", – заявив Президент.
Він зауважив, що, незважаючи на пандемію COVID-19, видатки на оборонну сферу залишилися незмінними.
Також Зеленський наголосив, що вперше за роки війни в Україні з’явились віце-прем’єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості та відповідне міністерство, яке формуватиме та реалізовуватиме військово-промислову політику держави.
Нагадаємо, зі слів Глави держави, сьогодні до підрозділів Збройних сил України для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки.