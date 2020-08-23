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Зеленский: мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

Киев • УНН

 • 17947 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина имеет крупнейший оборонный бюджет в истории, в частности, общий ресурс на нацбезопасность и оборону увеличено почти на 28 миллиардов гривен. Об этом сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Государственного флага Украины Президент Владимир Зеленсткий, передает корреспондент УНН.

Зеленский: мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории

"Вооруженные силы Украины получили уникальный опыт. В то же время мы прекрасно понимаем, что спутником боевого опыта обязательно должно быть современное вооружение и техника. Именно поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 тысяч гривен. Мы имеем самый большой бюджет на оборону в истории", - заявил Президент.

Он отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, расходы на оборонную сферу остались неизменными.

Также Зеленский отметил, что впервые за годы войны в Украине появились вице-премьер-министр по стратегическим отраслям промышленности и соответствующее министерство, которое будет формировать и реализовывать военно-промышленную политику государства.

Напомним, по словам Главы государства, сегодня в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники.

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