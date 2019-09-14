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Зеленський має відвідати Брюссель та зустрітись з головою Європарламенту

Зеленський має відвідати Брюссель та зустрітись з головою Європарламенту

Київ • УНН

 • 19032 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель, де запланована його зустріч з головою Європейського парламенту Давидом Сассолі. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в пресслужбі Європарламенту.

Так, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що президент Європейського парламенту заявив про готовність відвідати Україну.

"Насправді президент Європарламенту не збирається відвідувати Україну в найближчі тижні чи місяці, а навпаки: Президент України відвідає Брюссель і відбудеться зустріч з паном Сассолі", - прокоментували цю інформацію в ЄП.

Водночас, у Європарламенті не виключили, що президент Сассолі здійснить візит до Києва "в якийсь момент".

Як повідомляв УНН, у вересні запланований візит Глави держави до США

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