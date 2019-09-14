Зеленський має відвідати Брюссель та зустрітись з головою Європарламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель, де запланована його зустріч з головою Європейського парламенту Давидом Сассолі. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в пресслужбі Європарламенту.
Так, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що президент Європейського парламенту заявив про готовність відвідати Україну.
"Насправді президент Європарламенту не збирається відвідувати Україну в найближчі тижні чи місяці, а навпаки: Президент України відвідає Брюссель і відбудеться зустріч з паном Сассолі", - прокоментували цю інформацію в ЄП.
Водночас, у Європарламенті не виключили, що президент Сассолі здійснить візит до Києва "в якийсь момент".
Як повідомляв УНН, у вересні запланований візит Глави держави до США.