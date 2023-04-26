Зеленський: кожен російський полонений – це можливість обміну нашої людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кожен російський полонений – це можливість обміну укранців. Про це пише УНН з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського.
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Президент зазначив, що з російського полону вдалося повернути в Україну ще 44 людини. Більшість з них – це рядові, сержанти та офіцери з різних напрямків. Так, серед них є захисники "Азовсталі" та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, й Харківщини. Також, вдалося повернути двох цивільних.
"Про всіх памʼятаємо. І навіть якщо стосовно конкретної людини немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки можливо. Україна має повернути всіх своїх", - зауважив Зеленський.
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"Я дякую всім вам, хлопці, хто координує цю роботу: Буданов, Єрмак, Лубінець, Усов, Малюк, Клименко… Дякую кожному й кожній, хто допомагає і в ГУР МО, і в Офісі, і в СБУ, і в інших наших структурах.
Звичайно, дякую окремо всім нашим воїнам на передовій, хто збирає поповнення для обмінного фонду. Кожен російський полонений – це можливість обміну нашої людини", - підкреслив Глава держави.
Президент зазначив, що загалом за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок повернуто з російського полону.
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