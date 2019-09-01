Зеленський: контрабанду буде знищено до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що обсяги контрабанди вже зменшилися і прогнозує, що вона буде знищена до кінця року. Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу "1+1", повідомляє УНН.
"Так, зупинили велику кількість контрабанди. Ми закінчимо контрабанду, коли буде реформована митна служба і податкова. Ми все це зробимо. Це буде впродовж, думаю, до кінця 2019 року. Ми приб’ємо "контрабас", - сказав Президент.
За його словами, контрабанда вже зменшилася в рази.
"Вони дійсно дуже бояться. І дійсно на митниці і на кордоні дуже сильно, в рази зменшилася контрабанда... Ми отримуємо тисячі меседжів з приводу, ну візьміть, ну підіть. Всі бояться, зі мною ніхто не говорить, знають просто, що я відразу буду кричати – я знаю, що є у Facebook приколи з приводу того – я дзвоню Баканову (голові Служби безпеки України Івану Баканову - ред.)... Так, я тут же дзвоню Баканову – немає ніяких проблем", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський радиться з дружиною зі складних питань.