Зеленский: контрабанда будет уничтожена до конца года

"Да, остановили большое количество контрабанды. Мы закончим контрабанду, когда будет реформирована таможенная служба и налоговая. Мы все это сделаем. Это будет в течение, думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас", - сказал Президент.

По его словам, контрабанда уже уменьшилась в разы.

"Они действительно очень боятся. И действительно на таможне и на границе очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда ... Мы получаем тысячи месседжей по поводу, ну возьмите, ну пойдите. Все боятся, со мной никто не говорит, знают просто, что я сразу буду кричать - я знаю, что в Facebook приколы по поводу того - я звоню Баканову (председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову - ред.) ... Да, я тут же звоню Баканову - нет никаких проблем", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский советуется с женой по сложным вопросам.