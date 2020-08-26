Зеленський хоче бачити Дніпропетровщину "космічним мозком і серцем" Європи

“Моя мрія — щоб Дніпропетровська земля стала космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Ми захоплюємось іноді, навіть дуже часто, Ілоном Маском, аплодуємо його проектам, та чомусь забуваємо, що у нас є "Южмаш", є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та унікальний досвід. Держава завжди буде підтримувати і розкриє цей потенціал максимально”, — сказав Глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у середу розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.





