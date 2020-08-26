Зеленський хоче бачити Дніпропетровщину "космічним мозком і серцем" Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Дніпропетровщина має стати космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, виступаючи на презентації Стратегії розвитку Дніпропетровщини, передає кореспондент УНН.
“Моя мрія — щоб Дніпропетровська земля стала космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Ми захоплюємось іноді, навіть дуже часто, Ілоном Маском, аплодуємо його проектам, та чомусь забуваємо, що у нас є "Южмаш", є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та унікальний досвід. Держава завжди буде підтримувати і розкриє цей потенціал максимально”, — сказав Глава держави.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у середу розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області.