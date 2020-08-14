Зеленський ініціює вихід України з протоколу СНД щодо антитерористичних заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про вихід України з Протоколу про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав - учасниць СНД. Відповідне повідомлення з’явилось на офіційному сайті парламенту, передає УНН.
Проект закону №0064 під назвою "Про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" зареєстровано 13 серпня.
Наразі текст законопроекту і пояснювальна записка до нього на сайті Верховної Ради відсутні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про вихід України з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.