Зеленський і Трамп зустрілися сім'ями
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і його дружиною на офіційному прийомі в Нью-Йорку. Про це в Twitter повідомила прессекретар Президента України Юлія Мендель, передає УНН.
"Вчора, Володимир і Олена Зеленська поговорили з Дональдом Трампом і Меланією Трамп на офіційному прийомі, організованому президентом і першою леді США. Сьогодні у президентів двостороння зустріч!" - повідомила прессекретар.
Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відкриє Президент України Володимир Зеленський.
На полях сесії Генеральної асамблеї ООН в середу, 25 вересня, запланована зустріч президентів України і США - Володимира Зеленського та Дональда Трампа.