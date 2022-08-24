Зеленський і глава МЗС Португалії обговорили відновлення України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Португалії Жуаном Кравіньйо. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.
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Під час зустрічі сторони обговорили подальше зміцнення обороноздатності України та посилення санкційного тиску на росію. Зокрема, Зеленський закликав Португалію ввести візові обмеження проти громадян рф..
Окрему увагу приділили участі Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира, а також навчальних закладів міст Ірпінь та Буча за підтримки муніципалітету португальського міста Кашкайш.
"Відновлення освітніх закладів, які повертають наших школярів у школу, студентів в університети, а дітей у дитячі садочки, – для нас це пріоритет. Це перший крок до відновлення нашої держави. Ви одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відновлення України. Ми вдячні за це", – сказав президент.
Він висловив сподівання, що Португалія приєднається до відновлення України на глобальному рівні.
Кравіньйо зі свого боку зазначив, що для нього честь бути в Україні у 31-шу річницю її незалежності. За його словами, він приїхав для того, щоб передати слова солідарності, а також політичної, гуманітарної підтримки від президента, прем'єр-міністра, уряду та народу Португалії.
Нагадаємо
Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо.