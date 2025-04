До Києва прибув глава МЗС Португалії

Цитата

"Маю честь бути в Києві в цей день, коли святкують 31-шу річницю незалежності України, яку хотіла і не змогла знищити росія. Я приношу послання солідарності, політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки Португалії Україні", – написав Кравіньйо.

Honoured to be in Kyiv on this day that celebrates the 31 anniversary of Ukraine’s independence, which Russia sought and failed to crush. I bring a message of solidarity, and of political, military, financial and humanitarian support. https://t.co/TFugxy8USD

— João Cravinho (@JoaoCravinho) August 24, 2022

Нагадаємо

Португалія виступила проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу.