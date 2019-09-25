Зеленський говорив з Трампом про купівлю Javelin
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Під час телефонної розмови 25 липня президент України Володимир Зеленський заявив американському лідеру Дональду Трампу про готовність України придбати протитанкові ракетні комплекси Javelin у США, передає УНН з посиланням на стенограму розмови.
Так, під час розмови Зеленський подякував США за велику підтримку в області оборони.
“Ми готові продовжувати співпрацю для наступних кроків, зокрема, ми майже готові купувати більше Javelin у Сполучених Штатів для цілей оборони”, — заявив український Президент.
Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України заявило, що буде закуповувати протитанкові ракетні комплекси Javelin по прямій програмі в США з цього року.