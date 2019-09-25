Зеленский говорил с Трампом о покупке Javelin

Так, во время разговора Зеленский поблагодарил США за большую поддержку в области обороны.

“Мы готовы продолжать сотрудничество для следующих шагов, в частности, мы почти готовы покупать больше Javelin у Соединенных Штатов для целей обороны”, — заявил украинский Президент.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что будет закупать противотанковые ракетные комплексы Javelin по прямой программе в США с этого года.