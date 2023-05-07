Зеленський: говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Україна говорить з партнерами про зброю, яка допоможе зробити більше заради відновлення миру. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, передає УНН.
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"Завершується цей тиждень – дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні та червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами.
Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру", - зазначив Зеленський.
Деталі
Президент наголосив, що цього тижня різні українські партнери відзначились у допомозі Україні.
"Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!", - сказав Зеленський.
Також Володимир Зеленський зауважив, що найближчим часом Україна очікує й від інших партнерів суттєвої допомоги для захисту країни та покарання окупантів.
"Дуже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі.
Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обовʼязково повідомлю", - підкреслив Глава держави.
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