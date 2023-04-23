Зеленський: готуємо кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів про підготовку кількох важливих міжнародних подій для України, передає УНН з посиланням на сторінку Офісу Президента України у Telegram.
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"Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі", — повідомив Зеленський.
Доповнення
Президент України також подякував усім, хто залучений "до такої підготовчої роботи".
"І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва – дякую всім, хто залучений!", — сказав він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості розуміння, що кожен день тиші в тилових областях здобувається українськими воїнами в жорстоких боях на передовій.