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Важливо розуміти, кожен день тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій — Зеленський

Київ • УНН

 • 334652 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні наприкінці 424-го дня війни, наголосив на важливості розуміння, що кожен день тиші в тилових областях здобувається українськими воїнами в жорстоких боях на передовій. Також він висловив окрему подяку українським воїнам, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Президента.

Цитата

"Важливо розуміти в кожному нашому місті, у кожному селі – всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день: кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях! Будь ласка, прошу, шануйте це. Та завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо", - повідомив Зеленський.

Доповнення

Також він окремо подякував українським військовим різних підрозділів.

"35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського, 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ», десантники нашої «сімдесятдевʼятки» – дякую вам, воїни! Незмінно хоробрі й міцні!

80-та бригада ДШВ – дякую за зразкове знищення ворога під Бахмутом. Молодці, хлопці!

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи – дякую за стійкість і захист позицій, а отже, за захист України!", - сказав Президент України.

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