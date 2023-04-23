Важно понимать, каждый день тишины в тыловых областях добывается нашими воинами в жестоких боях на передовой - Зеленский

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"Важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе – везде, где сейчас более-менее уже тихо, везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях добывается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях! Пожалуйста, прошу, уважайте это. И всегда помогайте нашим воинам, когда это нужно, всегда поддерживайте государство и оборону так, как это возможно", - сообщил Зеленский.

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Также он отдельно поблагодарил украинских военных различных подразделений.

"35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-я отдельная артиллерийская бригада «Запорожская Сечь», десантники нашей «семьдесятдевятки» – спасибо вам, воины! Неизменно храбрые и крепкие!

80-я бригада ДШВ – спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята!

54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы – спасибо за стойкость и защиту позиций, а значит, за защиту Украины!", - сказал Президент Украины.