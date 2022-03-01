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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський до європарламентарів: "З нами ЄС точно буде міцніший"

Зеленський до європарламентарів: "З нами ЄС точно буде міцніший"

Київ • УНН

 • 93507 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Українці боряться, щоб бути рівноправними членами Європи і сьогодні вже показують, що такими вони і є. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Європейського парламенту, передає кореспондент УНН.

Цитата

“У нас дуже вмотивований народ, дуже. Ми боремось за наші права – свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. І це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву”, - сказав президент.

Раніше

Напередодні Зеленський повідомив, що Україна звертається до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Сьогодні Європарламент має намір ухвалити резолюцію щодо вступу України до ЄС

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