Зеленський анонсував зустріч Кабміну, митників і прикордонників через проблему черг на кордонах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з відновленням автодоріг у межах реалізації в регіоні Національної програми "Велике будівництво", а також зазначив, що слід комплексно вирішити проблему черг на кордонах, повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"Глава держави оглянув ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-19 "Доманове (на місто Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече" (на місто Бухарест). Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів, що цього року буде добудовано об’їзну дорогу навколо Луцька. 31 липня відкриють першу ділянку цього автошляху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом, за словами очільника Укравтодору, в області цього року планували добудувати 156 км доріг державного значення, однак зможуть збільшити цю цифру до 200.
Також Зеленського поінформували про перебіг будівництва 14 км ділянки дороги "Шацьк – Світязь – Залісся – Грабове". Загальна протяжність ділянки – 14 кілометрів. На цій дорозі буде встановлено комплекс контролю швидкості руху. Будівельні роботи планується завершити цього року.
За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, також необхідно вирішити проблему черг на державному кордоні. Це можна зробити завдяки відновленню роботи логістичного центру, розташованого біля пункту пропуску "Ягодин". Він був побудований у 2000 році, але з 2008-го перестав функціонувати.
Володимир Зеленський зауважив, що до роботи пунктів пропуску по країні загалом багато питань.
"Будемо пропонувати Кабінету Міністрів і міністерству інфраструктури, зберемо митників і прикордонників – по всій країні треба вирішити комплексно це питання", – наголосив Глава держави.
Як повідомлялося раніше в УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь.