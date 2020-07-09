Зеленський анонсував зустріч Кабміну, митників і прикордонників через проблему черг на кордонах

ukru
Ексклюзив
08:24 • 48955 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 100475 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 104413 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165795 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137756 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146633 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147958 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129269 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183238 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126283 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143754 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 124598 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110813 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 111038 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 90430 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 48947 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 100473 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 104412 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 90420 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 132050 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104797 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105385 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123100 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139617 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137644 перегляди
Актуальне
Зеленський анонсував зустріч Кабміну, митників і прикордонників через проблему черг на кордонах

Зеленський анонсував зустріч Кабміну, митників і прикордонників через проблему черг на кордонах

Київ • УНН

 • 13848 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з відновленням автодоріг у межах реалізації в регіоні Національної програми "Велике будівництво", а також зазначив, що слід комплексно вирішити проблему черг на кордонах, повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.

"Глава держави оглянув ремонтні роботи на автомобільній дорозі М-19 "Доманове (на місто Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече" (на місто Бухарест). Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів, що цього року буде добудовано об’їзну дорогу навколо Луцька. 31 липня відкриють першу ділянку цього автошляху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом, за словами очільника Укравтодору, в області цього року планували добудувати 156 км доріг державного значення, однак зможуть збільшити цю цифру до 200.

Також Зеленського поінформували про перебіг будівництва 14 км ділянки дороги "Шацьк – Світязь – Залісся – Грабове". Загальна протяжність ділянки – 14 кілометрів. На цій дорозі буде встановлено комплекс контролю швидкості руху. Будівельні роботи планується завершити цього року.

За словами голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, також необхідно вирішити проблему черг на державному кордоні. Це можна зробити завдяки відновленню роботи логістичного центру, розташованого біля пункту пропуску "Ягодин". Він був побудований у 2000 році, але з 2008-го перестав функціонувати. 

Володимир Зеленський зауважив, що до роботи пунктів пропуску по країні загалом багато питань.

"Будемо пропонувати Кабінету Міністрів і міністерству інфраструктури, зберемо митників і прикордонників – по всій країні треба вирішити комплексно це питання", – наголосив Глава держави.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32