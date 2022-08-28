Зеленський анонсував візити партнерів в Україну вже цього тижня

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Зеленський повідомив, що готується до запланованих важливих візитів партнерів в Україну. Глава держави додав, що поновить практику звернень до держав і народів, які підтримують Україну.

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«Працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка – зброя й снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови – щодня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право обіймати державні посади. Це мають памʼятати всі, хто був наділений владою», — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський провів таємну нараду про обстановку на фронті.