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Зеленський: 12-й пакет санкцій ЄС проти рф складний, але над ним працюємо

Київ • УНН

 • 595475 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Запровадження 12-го пакету санкцій ЄС проти росії рухається повільніше, кожен крок вимагає зусиль, але над ним працюють. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає УНН.

Цитата

«12-й пакет санкцій рухається повільніше. Кожен крок вимагає зусиль. Ми над цим працюємо, намагаємося об’єднувати зусилля. 12-й пакет складний, має «гучні» питання щодо санкцій щодо керівництва «газпрому», ядерної галузі росії і багато різних викликів», - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що новий 12-й пакет санкцій ЄС має бути сфокусованим на заходах для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. Також санкції мають торкнутися оборонної індустрії рф, яка виготовляє ракети, дрони.

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