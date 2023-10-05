Зеленський: 12-й пакет санкцій ЄС проти рф складний, але над ним працюємо

Цитата

«12-й пакет санкцій рухається повільніше. Кожен крок вимагає зусиль. Ми над цим працюємо, намагаємося об’єднувати зусилля. 12-й пакет складний, має «гучні» питання щодо санкцій щодо керівництва «газпрому», ядерної галузі росії і багато різних викликів», - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що новий 12-й пакет санкцій ЄС має бути сфокусованим на заходах для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. Також санкції мають торкнутися оборонної індустрії рф, яка виготовляє ракети, дрони.