Зе і “зелені”: чому “слуги народу” вирішили підставити Президента, зірвати зниження “зеленого” тарифу і чим це загрожує

Меморандум

Меморандум між урядом і виробниками “зеленої” електроенергії обговорювався не один місяць і в червні нарешті був досягнутий. Сказати, що виробники “зеленої” електроенергії були не в захваті від умов — нічого не сказати. Грандіозний тиск і продавлювання своїх умов здійснювали не лише українські бізнесмени, а й іноземні, за яких були стурбовані посли їх країн. Десятки зустрічей і обговорень закінчилися компромісом. Виробники пішли на зниження “зелених” тарифів і підписали меморандум в обмін на те, що з ними нарешті розрахується держава за вироблену електроенергію. Далі цей меморандум включили до законопроекту (№ 3658) і направили до Верховної Ради для узгодження. За законопроект клопотав сам Президент Володимир Зеленський, визначивши його як невідкладний, а Профільний Комітет одноголосно підтримав. На вчорашньому позачерговому засіданні депутати проголосували за скорочення термінів подачі правок в нього. І ось тут почалися фокуси.

Раптово з критикою законопроекту виступив народний депутат від фракції “Слуга народу”, член Енергетичного Комітету ВР Сергій Нагорняк, який раніше підтримав його і подав схожий (з тими ж тарифами) свій. Демарш він пояснив тим, що просто передумав. Мовляв, вказане в законопроекті “зниження” тарифу не вирішує проблеми та не покриває заборгованість перед “зеленими”. Але нюанс у тому, що іншого законопроекту немає, в усякому разі на порядку денному. І якщо не проголосують за цей, то ніякого зниження “зеленого” тарифу в доступному для огляду майбутньому взагалі не буде. А це вже вигідно тим бізнесменам — виробникам “зеленої” електроенергії, які спочатку заявляли про надмірне, на їхню думку, зниження тарифів. І абсолютно невигідно державі, і головне, споживачам, які будуть змушені і далі платити високий тариф за “зелену” електроенергію.

“Так, я думку змінив. Я подавав законопроект ще восени, коли можна було врегулювати це питання. Зараз ситуація критична і запропонований урядом дисконт, який був досягнутий під час діалогу з інвесторами — на мою думку, його буде не достатньо, щоб врегулювати питання. Тому що держава не в змозі зараз розрахуватися за ті борги, які є — а їх вже понад 14 млрд, і цей дисконт не вирішує питання, треба підходити більш тверезо до цього, не обманювати ні інвесторів, ні самих себе, тому що якщо ми не змінимо тариф у бік зменшення — держава не зможе розраховуватися з інвесторами і це тільки буде накопичувати борги”, — каже Нагорняк.

Іншими словами, Нагорняк намагається залишити все як є. Адже, альтернативи цьому меморандуму на сьогодні немає ні в уряді, ні у самого Нагорняка. Зрив цього меморандуму означає геометричну прогресію боргів держави перед бізнесом, за старими високим “тарифами”.

Треба відзначити, що непослідовність в діях Нагорняка — не новина. Минулого разу, коли ВР підтримала імпорт електроенергії з РФ за правками його колеги Андрія Геруса і спровокувала, як кажуть шахтарі, колапс вугільної галузі — Нагорняк визнав помилковість такого рішення, але вже після.

Виробники “зеленої” електроенергії сподіваються, що дії “слуг народу” і заяви Нагорняка — випадкова помилка

Зміну вектора дій Нагорняка не зрозуміли і виробники “зеленої” електроенергії. Вони стверджують, що Нагорняк був прихильником урядового законопроекту до останнього. І всім відомо, що спроба його зриву загрожує незворотними наслідками.

“Почнемо з того, що коли збирався Комітет, більшість підтримала урядовий законопроект, і жоден депутат, крім Геруса, не сказав, що це занадто м’який тариф. Щоб знизити тариф вітер на 7,5 і сонце на 15% — це була дуже складна розмова з інвесторами і кожне зниження інвестор повинен був узгодити з банками — кредиторами. І протягом півроку це питання врегульовувалося.

Сам Сергій Нагорняк постійно підтримував урядовий законопроект, більш того він до цього реєстрував свій законопроект, в якому приблизно ті ж умови. Звідки пан Нагорняк сьогодні прийняв такі темпи і такі пропозиції — мені здається, це або помилково або він щось не розуміє.

Я думаю, що сьогодні інвестори на ринку „зеленої“ енергетики пішли назустріч уряду, на добровільне зниження „зеленого“ тарифу на максимум того, що вони могли сьогодні добитися. Це перше.

Якщо порівнювати сьогодні „зелений“ тариф з Німеччиною, з Австрією з іншими країнами — якщо говоримо про вітроенергетику — ми далеко відступаємо від тих тарифів, які існують сьогодні в інших країнах Європи. І на жаль, у нас сьогодні багато маніпуляцій в ЗМІ, особисто від Геруса і його колег — постійно маніпулюють інформацією, порівнюючи тарифи, які були запропоновані на аукціонах і тарифи, які оплачуються за законами які сьогодні існують в ЄС.

Неприйняття цього законопроекту погіршить енергетичну кризу і заведе всіх „зелених“ в дефолт”, — пояснює Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

Президент втратив контроль над “слугами народу”?

Втім, в Енергетичному Комітеті, коментуючи заяви Нагорняка, відзначили, що такою його поведінкою не здивовані.

“Ніхто Нагорняку не давав повноважень говорити від переважної більшості Комітету. Це не перший раз, коли він кардинально змінює свою думку і позицію, і я вже не дивуюся. Я в цій ситуації скажу, що депутатам треба розуміти, що відповідальність буде на їхньому уряді та їх Президентові. Вони можуть грати в будь-які ігри, але явно не до кінця розуміють свою відповідальність за це. Вони довели ситуацію до ручки, а зараз починають в іграшки грати. Це погано скінчиться”, — говорить член Енергетичного Комітету, нардеп від “Батьківщини” Олексій Кучеренко.

Зниження “зеленого” тарифу можуть зірвати по “схемі Коломойського”

Відреагував на ситуацію і радник в.о. Міністра енергетики Олександр Трохимець. Він розцінив дії Нагорняка як спробу зірвати зниження “зеленого” тарифу, причому по раніше застосованій до “антиколомойського” законопроекту схемі — станом на 20:00 вчора було внесено 300 поправок і Трохимець прогнозував близько тисячі до кінця дня (правки могли вноситись до вчорашнього закінчення дня).

“Схоже, включений сценарій зриву домовленостей, досягнутих між Урядом та інвесторами. Така ж технологія „законодавчого спаму“ була застосована до „антиколомойського“ закону про банки. Ймовірно тут „працює“ і та ж група „народних“ депутатів. Завтра побачимо хто”, — сказав Трохимець.

Нагадаємо, що зниження “зеленого” тарифу передбачає економію держбюджету на 6 млрд грн щорічно або 2 млрд євро в цілому. Це приблизно два річних транші МВФ.