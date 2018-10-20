Здай друга: поліція шукає найкращого водія України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Національна поліція України спільно з Консультативною місією ЄС в Україні для соціального проекту “Керуй!” розпочала акцію з пошуку найкращих водіїв країни. Відповідне повідомлення розміщене на сторінці Національної поліції у Facebook, передає УНН.
"Якщо ви відповідальний водій і можете їздити на всьому, що має колеса, або хтось з ваших друзів такий самий вправний за кермом, то у вас є можливість відмітитись під цим постом та стати найкращим водієм в країні", - йдеться в повідомленні.
Інші деталі акції, а також причини, навіщо Національна поліція шукає вправних водіїв, наразі невідомі.
Як повідомляв УНН, за перший день роботи TruCam патрульні склали понад 200 адмінпротоколів.