Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Збройні сили Вірменії візьмуть участь у військових навчаннях НАТО, які повинні відбутись наприкінці квітня, заявила представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, пише УНН.
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За словами Сінгх, навчання Defender-23 мають відбутись на території 10 европейських країн.
Всього буде залучено 17 тисяч одиниць техніки, 9 тисяч військових з США та ще 17 тисяч військовослужбовців з країн-союзниць та держав партнерів. Серед країн, які не входять до НАТО, але будуть брати участь у навчаннях — Вірменія, Молдова, Косово та Боснія і Герцеговина.
“Це щорічні навчання, які триватимуть майже два місяці та будуть сфокусовані на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні армійських запасів і кооперації з європейськими союзниками та партнерами”, — зазначила вона.
Сінгх додала, що метою навчань буде демонстрація здатності армії США швидко розміщувати готові до бою сили та техніку, “стримувати тих, хто загрожує миру в Європі та захистити континент від агресії”.
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