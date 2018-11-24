Збройні формування РФ втратили на Донбасі двох осіб - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Збройні формування Російської Федерації 21 листопада безповоротно втратили двох осіб, ще одного окупанта було поранено. Відповідні дані озвучив під час брифінгу представник прес-центру Об’єднаних сил Олексій Жуганов, передає УНН.
"За даними розвідки, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації безповоротно втратили двох осіб, ще одного окупанта було поранено", - повідомив Жуганов.
За його словами, криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
"Протягом минулої доби правоохоронцями зі складу Об’єднаних сил, які несуть службу на стаціонарних та мобільних блокпостах, затримано 7 осіб, причетних до незаконних збройних формувань, виявлено 30 адміністративних правопорушень", - додав він.
Нагадаємо, 23 листопада ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.