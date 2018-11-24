Вооруженные формирования РФ потеряли на Донбассе двух человек - разведка

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110349 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147169 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142458 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135484 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127782 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169753 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118057 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вооруженные формирования РФ потеряли на Донбассе двух человек - разведка

Вооруженные формирования РФ потеряли на Донбассе двух человек - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации 21 ноября безвозвратно потеряли двух человек, еще один оккупанта были ранены. Соответствующие данные озвучил на брифинге представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов, передает УНН.

"По данным разведки, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации безвозвратно потеряли двух человек, еще один оккупант был ранен", - сообщил Жуганов.

По его словам, криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой.

"За прошедшие сутки правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 7 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 30 административных правонарушений", - добавил он.

Напомним, 23 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

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