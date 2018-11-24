Вооруженные формирования РФ потеряли на Донбассе двух человек - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации 21 ноября безвозвратно потеряли двух человек, еще один оккупанта были ранены. Соответствующие данные озвучил на брифинге представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов, передает УНН.
"По данным разведки, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации безвозвратно потеряли двух человек, еще один оккупант был ранен", - сообщил Жуганов.
По его словам, криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой.
"За прошедшие сутки правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 7 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 30 административных правонарушений", - добавил он.
Напомним, 23 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.