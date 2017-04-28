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Збори акціонерів “Київміськбуду” погодили виплату дивідендів на суму майже 35 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” провела чергові річні Загальні Збори акціонерів. Акціонери компанії визнали роботу Правління та Наглядової ради — задовільною та погодили виплату дивідендів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу холдингу.

Збори акціонерів “Київміськбуду” погодили виплату дивідендів на суму майже 35 млн грн

На зборах було погоджено виплату дивідендів у сумі 34 959,8 тис грн, що становить 35% від суми чистого прибутку, одержаного Товариством у 2016 році.

У своєму звіті перед зборами акціонерів президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір зазначив, що компанія продовжує розвиватися і нарощувати обсяги виробництва. За звітний рік збудовано та введено в експлуатацію понад 330 тисяч кв.м нерухомості — 18 житлових будинків на 4740 квартир, а також більше 23 тис. кв.м нежитлових приміщень, 5 паркінгів на 401 машиномісце, 2 дошкільних заклади на 440 місць (по 220 кожне). Частка житла, побудованого “Київміськбудом” у 2016 році, становить 22% від загальної кількості зведеного усіма іншими компаніями у Києві.

Основну увагу у своєму звіті Голова правління “Київміськбуду” приділив фінансовим показникам компанії. Він зазначив, що у 2016 році активи Компанії склали 6,2 млрд грн, основні засоби збільшилися на 28% або 79,6 млн грн в порівнянні з 2015 роком і склали 368,4 млн грн.

За словами президента “Київміськбуду”, чистий дохід Компанії за 2016 рік зріс на 42% в порівнянні з 2015 роком і склав 2,9 млрд грн. Чистий прибуток склав 99,9 млн грн, що на 10% більше за аналогічний показник 2015 року (90,96 млн грн).

Протягом 2016 року Компанією сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму понад 80,0 млн грн, нараховано та виплачено дивідендів акціонерам у сумі 31,8 млн грн, що склало 35% від чистого прибутку отриманої в 2015 році.

Ігор Кушнір підкреслив, що за період 2016 року дебіторська заборгованість скоротилася в порівнянні з 2015 роком більш ніж в два рази і склала 97,9 млн грн.

Діяльність “Київміськбуду” була відзначена нагородами, серед них — визнання Компанії Лідером будівельної галузі-2016 року, завойоване перше місце в рейтингу будівельних компаній Києва, та визнання лідером рейтингу якості управління корпоративною репутацією.

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