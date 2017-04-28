Собрание акционеров “Киевгорстроя” согласовало выплату дивидендов на суму почти 35 млн грн

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 43608 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 107102 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 115956 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 127892 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 147613 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160327 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123664 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139028 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189897 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291626 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
4.8м/с
69%
Популярные новости

Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

7 апреля, 19:11 • 7902 просмотра

Премьер Бельгии и министр обороны отправляются в Украину с визитом солидарности

7 апреля, 19:16 • 6810 просмотра

Новый посол Украины в Китае: что известно об Александре Нечитайло

7 апреля, 19:25 • 5452 просмотра

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 6478 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 10290 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 190156 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246010 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 447611 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400207 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 485569 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28270 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27941 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42618 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64900 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71657 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Собрание акционеров “Киевгорстроя” согласовало выплату дивидендов на суму почти 35 млн грн

Киев • УНН

 • 13518 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Холдинговая компания “Киевгорстрой” провела очередное годовое Общее собрание акционеров. Акционеры компании признали работу Правления и Наблюдательного совета — удовлетворительной и согласовали выплату дивидендов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Собрание акционеров “Киевгорстроя” согласовало выплату дивидендов на суму почти 35 млн грн

На собрании было согласовано выплату дивидендов в сумме 34 959,8 тыс. грн, что составляет 35% от суммы чистой прибыли, полученной Обществом в 2016 году.

В своем отчете перед собранием президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир отметил, что компания продолжает развиваться и наращивать объемы производства. За отчетный год построено и введено в эксплуатацию более 330 000 кв.м недвижимости — 18 жилых домов на 4740 квартир, а также более 23 тыс. кв.м нежилых помещений, 5 паркингов на 401 машиноместо, 2 дошкольных учреждения на 440 мест (по 220 каждое). Доля жилья, построенного “Киевгорстроем” в 2016 году, составляет 22% от общего количества возведенного всеми другими компаниями в Киеве.

Основное внимание в своем отчете Глава правления “Киевгорстроя” уделил финансовым показателям компании. Он отметил, что в 2016 году активы Компании составили 6,2 млрд грн, основные средства увеличились на 28% или 79,6 млн грн по сравнению с 2015 годом и составили 368,4 млн грн.

По словам президента “Киевгорстроя”, чистый доход компании за 2016 вырос на 42% по сравнению с 2015 годом и составил 2,9 млрд грн. Чистая прибыль составила 99,9 млн. грн., что на 10% больше аналогичного показателя 2015 года (90,96 млн грн). В течение 2016 Компанией уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму более 80,0 млн грн, начислено и выплачено дивидендов акционерам в сумме 31,8 млн грн, что составило 35% от чистой прибыли полученной в 2015 году.

Игорь Кушнир подчеркнул, что за период 2016 года дебиторская задолженность сократилась по сравнению с 2015 годом более чем в два раза и составила 97,9 млн грн.

Деятельность “Киевгорстроя” была отмечена наградами, среди них — признание Компании Лидером строительной отрасли-2016 года, завоеванное первое место в рейтинге строительных компаний Киева, и признание лидером рейтинга качества управления корпоративной репутацией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаКиев
Brent
$65.06
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,585.93