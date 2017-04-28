Собрание акционеров “Киевгорстроя” согласовало выплату дивидендов на суму почти 35 млн грн

На собрании было согласовано выплату дивидендов в сумме 34 959,8 тыс. грн, что составляет 35% от суммы чистой прибыли, полученной Обществом в 2016 году.

В своем отчете перед собранием президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир отметил, что компания продолжает развиваться и наращивать объемы производства. За отчетный год построено и введено в эксплуатацию более 330 000 кв.м недвижимости — 18 жилых домов на 4740 квартир, а также более 23 тыс. кв.м нежилых помещений, 5 паркингов на 401 машиноместо, 2 дошкольных учреждения на 440 мест (по 220 каждое). Доля жилья, построенного “Киевгорстроем” в 2016 году, составляет 22% от общего количества возведенного всеми другими компаниями в Киеве.

Основное внимание в своем отчете Глава правления “Киевгорстроя” уделил финансовым показателям компании. Он отметил, что в 2016 году активы Компании составили 6,2 млрд грн, основные средства увеличились на 28% или 79,6 млн грн по сравнению с 2015 годом и составили 368,4 млн грн.

По словам президента “Киевгорстроя”, чистый доход компании за 2016 вырос на 42% по сравнению с 2015 годом и составил 2,9 млрд грн. Чистая прибыль составила 99,9 млн. грн., что на 10% больше аналогичного показателя 2015 года (90,96 млн грн). В течение 2016 Компанией уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму более 80,0 млн грн, начислено и выплачено дивидендов акционерам в сумме 31,8 млн грн, что составило 35% от чистой прибыли полученной в 2015 году.

Игорь Кушнир подчеркнул, что за период 2016 года дебиторская задолженность сократилась по сравнению с 2015 годом более чем в два раза и составила 97,9 млн грн.

Деятельность “Киевгорстроя” была отмечена наградами, среди них — признание Компании Лидером строительной отрасли-2016 года, завоеванное первое место в рейтинге строительных компаний Киева, и признание лидером рейтинга качества управления корпоративной репутацией.