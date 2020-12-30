Збиття літака МАУ: Іран звинуватив Канаду у "спекуляціях" на горі сімей загиблих

"Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Канаду у використанні горя сімей загиблих під час збиття рейсу PS752 в Ірані на початку цього року. Виступаючи на пресконференції у Тегерані, прессекретар міністерства Саїд Хатібзаде заявив, що Канада хоче зробити "бізнес" на стражданнях сімей, а також, що дії Канади є політизованими і не мають законних підстав", - йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що Канада "зробила все можливе, щоб втрутитися і перешкодити природному ходу подій, щоб з'ясувати, що саме сталося".

"Дуже прикро, що Канада використовує горе цих сімей... щоб скористатися перевагами та спробувати використати це у власній внутрішній політиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у МЗС України заявили, що розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін.

Як повідомлялося раніше в УНН, Іран заявив про завершення розслідування катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні у ЗМІ повідомили, що кабінет міністрів Ірану затвердив у середу суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого над Тегераном у січні поточного року.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв'язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.