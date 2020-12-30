Сбивание самолета МАУ: Иран обвинил Канаду в "спекуляциях" на горе семей погибших

"Министерство иностранных дел Ирана обвинило Канаду в использовании горя семей погибших во время сбивания рейса PS752 в Иране в начале этого года. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, пресс-секретарь министерства Саид Хатибзаде заявил, что Канада хочет сделать "бизнес" на страданиях семей, а также что действия Канады являются политизированными и не имеют законных оснований", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что Канада "сделала все возможное, чтобы вмешаться и помешать естественному ходу событий, чтобы выяснить, что именно произошло".

"Очень жаль, что Канада использует горе этих семей... чтобы воспользоваться преимуществами и попытаться использовать это в своей внутренней политике", - говорится в сообщении.

Напомним, в МИДе Украины заявили, что размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбивания Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон.

Как сообщалось ранее в УНН, Иран заявил о завершении расследования катастрофы самолета МАУ.

Напомним, ранее сегодня в СМИ сообщили, что кабинет министров Ирана утвердил в среду сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе текущего года.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.