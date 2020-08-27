Збитковість “Енергоатому” сягнула 10 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Загальна сума фінансових втрат НАЕК “Енергоатом” за І півріччя становить близько 10 млрд грн, повідомили у компанії, передає УНН.
З них 6 млрд 696 млн грн — заборгованість ДП “Гарантований покупець” за поставлену Енергоатомом електроенергію, 292 млн грн — заборгованість НЕК “Укренерго” та 662 млн грн — сума короткострокових кредитів.
У першому півріччі Енергоатом виробив 39,5 млрд кВт-год електроенергії, що становить 102,4% скоригованого планового завдання (38,6 млрд кВт-год). План виконали всі атомні електростанції. Серед лідерів — РАЕС та ЗАЕС, додали в компанії.
Нагадаємо, “Енергоатом” не пустив позапланову перевірку НАЗК та водночас оголосив тендер на закупівлю “іміджевої” продукції на 1,5 млн грн. Чистий збиток “Енергоатому” у першому півріччі 2020 року становить 2,65 млрд грн проти 1,11 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.
З березня компанією керує Петро Котін, який вже двічі з того часу подавав декларацію про суттєві зміни через перевищений “ліміт”. Так, у квітні Котін отримав зарплату у розмірі 125,9 тис. грн, а у травні — 296 тис. грн.
Повідомлялось і про те, що “Енергоатом” віддав на тендері 104 млн грн “технічному” учаснику, а у червні переплатив близько 11 млн грн на тендері з технічного переоснащення енергоблоку № 5 Запорізької АЕС. У компанії обіцяли провести службове розслідування та оприлюднити результати. Втім, таких досі немає.