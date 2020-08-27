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Убыточность "Энергоатома" достигла 10 млрд грн

Киев • УНН

 • 13140 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Общая сумма финансовых потерь НАЭК "Энергоатом" за I полугодие составляет около 10 млрд грн, сообщили в компании, передает УНН.

Убыточность "Энергоатома" достигла 10 млрд грн

Из них 6 млрд 696 млн грн - задолженность ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную Энергоатомом электроэнергию, 292 млн грн - задолженность НЭК "Укрэнерго" и 662 млн грн - сумма краткосрочных кредитов.

В первом полугодии Энергоатом произвел 39,5 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет 102,4% скорректированного планового задания (38,6 млрд кВт-ч). План выполнили все атомные электростанции. Среди лидеров - РАЭС и ЗАЭС, добавили в компании.

Напомним, "Энергоатом" не пустил внеплановую проверку НАПК и одновременно объявил тендер на закупку "имиджевой" продукции на 1,5 млн грн. Чистый убыток "Энергоатома" в первом полугодии 2020 составляет 2,65 млрд грн против 1,11 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

С марта компанией руководит Петр Котин, который уже дважды с тех пор подавал декларацию о существенных изменениях из-за превышеного "лимита". Так, в апреле Котин получил зарплату в размере 125,9 тыс. грн, а в мае - 296 тыс. грн.

Сообщалось и о том, что "Энергоатом" отдал на тендере 104 млн грн "техническому" участнику, а в июне переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока № 5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таких пока нет.

Украинские Национальные Новости

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