Збитки від травневого паводку на Закарпатті склали понад півмільярда гривень

"Обласні служби завершили роботу зі встановлення збитків від паводка, який накрив Закарпаття 20 – 25 травня. Загальна сума коштів, необхідних на відновлення об’єктів соціальної інфраструктури, дорожнього та водного господарства, склала понад 500 мільйонів гривень", - повідомили у прес-службі.



В семи районах необхідно відновити 204 об’єкти на загальну суму 352,3 мільйонів гривень. Це розмиті автодороги, зруйновані й пошкоджені берегоукріплення, замулені русла річок, пошкоджені мости й мостові переходи тощо. Частина необхідних грошей для цього вже виділяється з резервних фондів обласного та районних бюджетів. Крім ОДА за коштами до резервного фонду державного бюджету звернулися Служба автомобільних доріг в Закарпатській області та Басейнове управління водних ресурсів "Тиса", оскільки комісії з надзвичайних ситуацій підтвердили завдані збитки та здійснили розрахунок потреби на відновлення об’єктів державного значення на загальну суму понад 150 млн гривень.



Як повідомляв УНН, у Закарпатській області триває ліквідація наслідків паводку, рівень води спадає.