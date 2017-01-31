Збитки від блокування залізниці на Луганщині вже перевищили 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Збитки від блокування залізничних перевезень на перегоні Шипилове – Світланове вже перевищили 2 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Так, збитки від блокування перевізного процесу та пошкодження залізничного майна наразі оцінюються в 2,3 млн грн.
Рух поїздів на полігоні Шипилове — Світланове залишається заблокований сторонніми особами з 25 січня 2017 року. Вони пошкодили колію — вирізали 1 м рейки.
Цією ділянкою щодоби перевозилося майже 6 тис. тонн вантажів, з яких близько 4 тис. тонн вугілля. Нинішня ситуація на перегоні Шипилове — Світланове унеможливлює забезпечення енергетичним вугіллям енергогенеруючих компаній України та завдає збитків ПАТ “Укрзалізниця” через пошкодження майна й незабезпечення перевізного процесу.
Майже півсотні людей у супроводі кількох народних депутатів 25 січня перешкодили курсуванню вантажного поїзда з 57 порожніми вагонами, що прямував до станції Браунівка для завантаження енергетичним вугіллям на адресу Центренерго для ТЕС та ТЕЦ України. Вони розгорнули намет біля залізничного мосту. Крім народних депутатів інші особи відрекомендувалися як бійці батальйону “Донбас”.
29 січня один з учасників блокування перевезень, який представився помічником народного депутата, у супроводі двох озброєних осіб зайшли в службове приміщення чергового по станції Світланове. Вони, застосовуючи фізичну силу та психологічний тиск, вимагали від чергового по станції надати документи по перевізному процесу. Перебуваючи в приміщенні станції, вони 40 хвилин заважали черговому виконувати свої функціональні обов’язки, проводили незаконний обшук приміщення з метою вилучення перевізних документів з/на тимчасово непідконтрольну територію України.
Крім того сьогодні, 31 січня, поліція відкрила провадження за фактом пошкодження залізничної колії на Луганщині
Відомості про цю ситуацію передані до правоохоронних органів.