Убытки от блокировки железной дороги в Луганской области уже превысили 2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Убытки от блокировки железнодорожных перевозок на перегоне Шипилов - Светланов уже превысили 2 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
Так, убытки от блокировки перевозочного процесса и повреждения железнодорожного имущества оцениваются в 2,3 млн грн.
Движение поездов на полигоне Шипилов - Светланов остается заблокированным посторонними лицами с 25 января 2017 года. Они повредили путь - вырезали 1 м рельсов.
По этому участку ежесуточно перевозилось около 6 тыс. тонн грузов, из которых около 4 тыс. тонн угля. Нынешняя ситуация на перегоне Шипилов - Светланов делает невозможным обеспечение энергетическим углем энергогенерирующих компаний Украины и наносит ущерб ПАО "Укрзализныця" из-за повреждения имущества и необеспечения перевозочного процесса.
Почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов 25 января помешали следованию грузового поезда с 57 пустыми вагонами, следовавшего до станции Браунивка для загрузки энергетическим углем в адрес Центрэнерго для ТЭС и ТЭЦ Украины. Они развернули палатку возле железнодорожного моста. Кроме народных депутатов другие лица представились как бойцы батальона "Донбасс".
29 января один из участников блокирования перевозок, который представился помощником народного депутата, в сопровождении двух вооруженных лиц зашли в служебное помещение дежурного по станции Светланов. Они, применяя физическую силу и психологическое давление, требовали от дежурного по станции предоставить документы по перевозочному процессу. Находясь в помещении станции, они 40 минут мешали дежурному выполнять свои функциональные обязанности, проводили незаконный обыск помещения с целью извлечения перевозочных документов с/на временно неподконтрольную территорию Украины.
Кроме того, сегодня, 31 января, полиция открыла производство по факту повреждения железнодорожного пути в Луганской области
Сведения об этой ситуации передали в правоохранительные органы.