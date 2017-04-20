Збитки від АЧС в Україні сягнули 15,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. З 2012 року при проведенні заходів із ліквідації АЧС збитки за вилучених внаслідок проведення карантинних заходів свиней в особистих селянських господарствах становили 15,2 млн грн. Про це цей йдеться у довідці Держпродспоживслужби, яку надали ЗМІ під час комітетських слухань на тему “Стан епізоотичної ситуації в Україні. Забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації і попередження спалахів хвороб тварин”, передає УНН.
Відповідно до інформації обласних державних адміністрацій та головних управлінь Держпродспоживслужби в областях за період з 2012 року по 8 квітня 2017 року збитки за вилучених внаслідок проведення карантинних заходів свиней в особистих селянських господарствах становили 15,2 млн грн.
При цьому, за даними Держпродспоживслужби, станом на 8 квітня, загалом фермери особистих селянських господарств отримали 13,8 млн грн компенсацій за вилучених внаслідок АЧС свиней, що становить 90,9% від потреби.
Водночас, станом на 8 квітня фермери спеціалізованих господарств отримали 606,1 тис. грн, що становить 0,4% від потреби.
Нагадаємо, відповідно до даних, наданих ОДА, фермери дев’яти областей ще досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней у 2016 році.
За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
А за словами голови Асоціації тваринників І.Пламар, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.