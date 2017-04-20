Убытки от АЧС в Украине достигли 15,2 млн грн

Согласно информации областных государственных администраций и главных управлений Госпродпотребслужбы в областях за период с 2012 года по 8 апреля 2017 убытки за изъятых в результате проведения карантинных мероприятий свиней в личных крестьянских хозяйствах составляли 15,2 млн грн.

При этом, по данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 8 апреля, в общем фермеры личных сельських хозяйств получили 13,8 млн грн. компенсаций за изъятых в результате АЧС свиней, составляет 90,9% от потребности.

В то же время, по состоянию на 8 апреля фермеры специализированных хозяйств получили 606,1 тыс. грн, что составляет 0,4% от потребности.

Напомним, согласно данным, предоставленным ОГА, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней в 2016 году.

По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

А по словам председателя Ассоциации животноводов И.Пламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.