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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39495 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102090 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155979 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116270 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116361 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112466 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Убытки от АЧС в Украине достигли 15,2 млн грн

Убытки от АЧС в Украине достигли 15,2 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12500 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. С 2012 года при проведении мероприятий по ликвидации АЧС убытки за изъятых в результате проведения карантинных мероприятий свиней в личных крестьянских хозяйствах составляли 15,2 млн грн. Об этом этот говорится в справке Госпродпотребслужбы, которую предоставили СМИ во время слушаний в комитете на тему "Состояние эпизоотической ситуации в Украине. Обеспечение надежных и эффективных мер ликвидации и предупреждения вспышек болезней животных ", передает УНН.

Согласно информации областных государственных администраций и главных управлений Госпродпотребслужбы в областях за период с 2012 года по 8 апреля 2017 убытки за изъятых в результате проведения карантинных мероприятий свиней в личных крестьянских хозяйствах составляли 15,2 млн грн.

При этом, по данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 8 апреля, в общем фермеры личных сельських хозяйств получили 13,8 млн грн. компенсаций за изъятых в результате АЧС свиней, составляет 90,9% от потребности.

В то же время, по состоянию на 8 апреля фермеры специализированных хозяйств получили 606,1 тыс. грн, что составляет 0,4% от потребности.

Напомним, согласно данным, предоставленным ОГА, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней в 2016 году.

По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

А по словам председателя Ассоциации животноводов И.Пламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.

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