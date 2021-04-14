Збитки у 12 млрд грн звільнений керівник "Укрзалізниці" назвав покращенням

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Звільнений у березні з посади голови "Укрзалізниці" Володимир Жмак розповів у Telegram як покращував залізницю, а його попередники і наступники - погіршують, передає УНН

Деталі

"Виписавшись із лікарні та проаналізувавши обставини свого блискавичного звільнення з посади Голови Правління УЗ, я подав позов про скасування цього рішення. Хочу ще раз підкреслити: вважаю рішення наглядової ради про моє звільнення необгрунтованим та безпідставним, прийнятим із грубим порушенням всіх можливих процедур та закону. І буду відстоювати у суді не посаду, а верховенство права, справедливість та свою ділову репутацію.

За шість місяців роботи в УЗ я встиг не тільки покращити економічні показники підприємства, але й почав руйнувати усталені корупційні схеми, в тому числі, і ті, що пов’язані із діючою наглядовою радою. Саме тому наглядова так поспішала позбутися мене якнайшвидше, як тільки на ТСК Верховної Ради постало питання про її роль (а також попереднього керівництва) у доведенні УЗ до критичного стану", - написав Жмак.

Він опублікував лист, адресований всім філіям Укрзалізниці, яким в.о. керівника Офісу з безпеки повідомляє, що більше не треба погоджувати з Офісом тендерну документацію.

"То чи не сама наглядова рада УЗ виступає замовником повернення до непрозорих тендерів, що відкривають дорогу різноманітним "фірмочкам" сумнівних бенефіціарів? Чи не прийшов час встановити реальну причину збитків УЗ протягом останніх років та роль у цьому гастролерів з наглядової ради, у деяких з яких через два місяці закінчуються повноваження?", - риторично запитує Жмак.

Доповнення

Поки члени Наглядової ради та звільнене правління "Укрзалізниці" перекидаються взаємними звинуваченнями у корупції, головний антикорупційний орган країни НАБУ відмовчується. Жодних кримінальних проваджень і жодних заяв про корупцію в "Укрзалізниці", яка за словами екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, не змінюється роками - немає. Це попри те, що у НАБУ цілий відділ детективів мав за цим пильнувати. 

Востаннє НАБУ повідомляло про корупцію в “Укрзалізниці” у травні минулого року. За словами детектива Дениса Гюльмагомедова, тоді вони оцінювали корупцію в 1 млрд грн, а серед популярних схем було надання пільг на вантажні перевезення.

Проте у серпні керівництво “Укрзалізниці” змінилося, керувати компанією прийшов Володимир Жмак — колишній перший заступник Михаїла Саакашвілі в Одеській ОДА. Останній своєю чергою близький до першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.

У жовтні 2020 року Гюльмагомедов підписав зі Жмаком меморандум про спільну боротьбу з корупцією і відтоді корупцію на залізниці помічати перестав. Зокрема не помітив зниження тарифів на вантажні перевезення “Укрзалізниці”, які ввів комерційний директор Іраклі Езугбая (колишній керівник залізниці Грузії при Саакашвілі), призначений Жмаком в “Укрзалізницю”.

Загальний збиток “Укрзалізниці” за результатом минулого року сягнув 12 млрд грн, 8 млрд грн з яких — через втрати на вантажних перевезеннях, але і НАБУ, і САП кримінальне провадження проти людей з орбіти Саакашвілі відкривати відмовляються. Про те, як меморандум боротьби з корупцією перетворився в меморандум прикриття, детально тут.

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