Убытки в 12 млрд грн уволенный руководитель "Укрзализныци" назвал улучшением

Детали

"Выписавшись из больницы и проанализировав обстоятельства своего молниеносного увольнения с должности Главы Правления УЗ, я подал иск об отмене этого решения. Хочу еще раз подчеркнуть: считаю решение наблюдательного совета о моем увольнении необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона. И буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию.

За шесть месяцев работы в УЗ я успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе, и те, которые связаны с действующим наблюдательным советом. Именно поэтому наблюдательный так спешил избавиться от меня как можно быстрее, как только на ВСК Верховной Рады встал вопрос об его роли (а также предыдущего руководства) в доведении УЗ до критического состояния", - написал Жмак.

Он опубликовал письмо, адресованное всем филиалам Укрзализныци, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию.

"Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, которые открывают дорогу разнообразным "фирмочкам" сомнительных бенефициаров? Не пришло ли время установить реальную причину убытков УЗ в течение последних лет и роль в этом гастролеров из наблюдательного совета, у некоторых из которых через два месяца истекают полномочия?", - риторически спрашивает Жмак.

Дополнение

Пока члены Наблюдательного совета и уволенное правление "Укрзализныци" перебрасываются взаимными обвинениями в коррупции, главный антикоррупционный орган страны НАБУ отмалчивается. Никаких уголовных производств и никаких заявлений о коррупции в "Укрзализныце", которая по словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, не меняется годами - нет. Это несмотря на то, что в НАБУ целый отдел детективов должен был за этим следить.

Последний раз НАБУ сообщало о коррупции в "Укрзализныце" в мае прошлого года. По словам детектива Дениса Гюльмагомедова, тогда они оценивали коррупцию в 1 млрд грн, а среди популярных схем было предоставление льгот на грузовые перевозки.

Однако в августе руководство "Укрзализныци" изменилось, управлять компанией пришел Владимир Жмак - бывший первый заместитель Михеила Саакашвили в Одесской ОГА. Последний в свою очередь близкий к первому заместителю директора НАБУ Гизо Углаве.

В октябре 2020 года Гюльмагомедов подписал со Жмаком меморандум о совместной борьбе с коррупцией и с тех пор коррупцию на железной дороге замечать перестал. В частности, не заметил снижения тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци", которые ввел коммерческий директор Иракли Эзугбая (бывший руководитель железной дороги Грузии при Саакашвили), назначенный Жмаком в "Укрзализныцю".

Общий ущерб "Укрзализныци" по результатам прошлого года достиг 12 млрд грн, 8 млрд грн из которых - из-за потерь на грузовых перевозках, но и НАБУ, и САП уголовное производство против людей из орбиты Саакашвили открывать отказываются. О том, как меморандум борьбы с коррупцией превратился в меморандум прикрытия, подробно здесь.