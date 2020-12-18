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Збитки майже на 40 млн грн: ексзаступнику голови Держгеонадр повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишньому заступнику голови Держгеонадр повідомили про підозру у службовій недбалості, що у 2017 році заподіяла державі на понад 38 млн грн збитків. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Telegram департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Збитки майже на 40 млн грн: ексзаступнику голови Держгеонадр повідомили про підозру

“Колишньому першому заступнику Голови Держгеонадр повідомили про підозру – його службова недбалість заподіяла державі понад 38 млн грн збитків. У 2017 році ексчиновник підписав лист-повідомлення, що містив недостовірну інформацію. За цим документом відповідно до наказів т.в.о. голови Держгеонадр було відтерміновано дату зупинення дії спеціального дозволу на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згаданий лист надійшов на адресу профільного підприємства.

“Там на його підставі здійснили незаконний видобуток вогнетривких та тугоплавних глин у кількості 156 тис. 207 тонн. Це заподіяло державним інтересам 38,4 млн грн збитків – сума підтверджена висновком експертизи. Важливо: колишній перший заступник Держгеонадр за своїми посадовими обов’язками координував діяльність департаменту, працівники якого готували лист-повідомлення. Він не вчинив жодних дій для контролю за раціональним та ефективним використанням надр, як було передбачено його посадою”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що викрили незаконну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань з колегами-правоохоронцями.

“Учора, 17 грудня, експосадовцю повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві викрили оборудку з продажу активів неплатоспроможних банків на понад 24 млн грн.

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