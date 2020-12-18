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Убытки почти на 40 млн грн: экс-заместителю главы Госгеонедр сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Бывшему заместителю председателя Госгеонедр сообщили о подозрении в служебной халатности, что в 2017 году причинила государству более чем 38 млн грн убытков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Убытки почти на 40 млн грн: экс-заместителю главы Госгеонедр сообщили о подозрении

"Бывшему первому заместителю Председателя Госгеонедр сообщили о подозрении - его служебная халатность причинила государству более 38 млн грн убытков. В 2017 году экс-чиновник подписал письмо-уведомление, содержащее недостоверную информацию. Согласно этому документу в соответствии с приказами и.о. председателя Госгеонедр было отсрочено дату приостановлении действия специального разрешения на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутое письмо поступило в адрес профильного предприятия.

"Там на его основании осуществили незаконную добычу огнеупорных и тугоплавних глин в количестве 156 тыс. 207 тонн. Это причинило государственным интересам 38,4 млн грн убытков - сумма подтверждена заключением экспертизы. Важно: бывший первый заместитель Госгеонедр по своим должностным обязанностям координировал деятельность департамента, сотрудники которого готовили письмо-уведомление. Он не совершил никаких действий для контроля за рациональным и эффективным использованием недр, как было предусмотрено его должностью", - указано в сообщении.

Сообщается, что разоблачили незаконную деятельность оперативники Департамента стратегических расследований с коллегами-правоохранителями.

"Вчера, 17 декабря, экс-чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве разоблачили сделку по продаже активов неплатежеспособных банков более чем 24 млн грн.

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