Збірну Росії з футболу можуть не допустити на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Футбольну збірну Росії можуть відсторонити від участі в чемпіонаті світу-2022 в Катарі, повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Всесвітнє антидопінгове агентство незабаром може визнати "РУСАДА" недійсним через фальсифікацію даних. У свою чергу це загрожує тим, що Росія буде позбавлена права на участь у всіх міжнародних змаганнях, які діють за кодексом WADA, включаючи чемпіонати світу з футболу та Олімпійські ігри.
Відзначимо, що у "РУСАДА" є три тижні для пояснення ситуації, в іншому випадку Російське антидопінгове агентство можуть відсторонити.
Додамо також, вперше чемпіонат світу з футболу у 2022 році пройде в зимовий період року – з 21 листопада по 22 грудня. Також турнір пройде вперше в країні Ближнього Сходу, а Доха стане першим містом, яке прийматиме ігри ЧС на шести стадіонах.