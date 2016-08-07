Збірну РФ у повному складі відсторонили від участі в Паралімпіаді-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Збірна Росії у повному складі відсторонена від участі в Паралімпіаді 2016. Про це повідомив глава Міжнародного паралімпійського комітету (IPC) Філіп Крейвен, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Він повідомив, що існують докази того, що під час Паралімпійських ігор у Сочі здійснювалась підміна проб.
За його словами, 21 пробу семи російських спортсменів повторно протестували. Після звіту, підготовленого незалежною комісією Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на чолі з Річардом Маклареном, було проведено нове розслідування. В результаті лабораторія виявила, "що тільки 19 проб можна було нормально перевірити, на 18 кришках були знайдені подряпини, що доводить, що їх відкривали і використовували знову", сказав Крейвен.
Раніше британська газета Guardian з посиланням на джерела повідомила, що IPC прийняв рішення про повне відсторонення росіян від участі в Паралімпіаді, грунтуючись на доповіді Річарда Макларена.