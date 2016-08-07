Сборную РФ в полном составе отстранили от участия в Паралимпиаде-2016
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сборная России в полном составе отстранена от участия в Паралимпиаде 2016. Об этом сообщил глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипп Крэйвен, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Он сообщил, что существуют доказательства того, что во время Паралимпийских игр в Сочи осуществлялась подмена проб.
По его словам, 21 пробу семи российских спортсменов повторно протестировали. После отчета, подготовленного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, было проведено новое расследование. В результате лаборатория обнаружила, "что только 19 проб можно было нормально проверить, на 18 крышках были найдены царапины, которые доказывает, что их открывали и использовали снова", - сказал Ф.Крэйвен.
Ранее британская газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что IPC принял решение о полном отстранении россиян от участия в Паралимпиаде, основываясь на докладе Ричарда Макларена.