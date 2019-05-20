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Збірні України та Литви зіграють у Харкові - УАФ

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Зустріч між національними збірними України і Литви в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи - 2020 відбудеться 11 жовтня, на харківському стадіоні "Металіст". Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) на своєму засіданні 17 травня, передає УНН із посиланням на прес-службу Асоціації.

"Визначити місцем проведення матчу кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020 між національними збірними командами України та Литви 11 жовтня 2019 року місто Харків, стадіон ОСК "Металіст", - йдеться у повідомленні.

У Харківській обласній державній адміністрації вітають рішення Асоціації. Уточнюють, що загалом за останні два роки на Харківщині було проведено три матчі за участю збірної України. Ігри Ліги чемпіонів проходять в постійному режимі на стадіоні "Металіст", додають в ОДА.

Популяризація та розвиток футболу на території Харківської області відбувається в рамках меморандуму, укладеного між ОДА та УАФ.

Як писав УНН, Федерація футболу України змінила свою назву на Українську асоціацію футболу.

Українські Національні Новини

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